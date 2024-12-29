В эфире "HaberGlobal" заявили о необходимости привлечения к ответственности тех, кто не дал самолету AZAL сесть в России

16:33

В эфире турецкого телеканала "HaberGlobal" продолжили обсуждение темы крушения самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает Report, турецкий генерал Юджель Караюз, участвовавший в обсуждениях, заявил, что Россия должна привлечь к ответственности лиц, которые не разрешили лайнеру, находящему в аварийной ситуации, приземлиться в Грозном и других российских аэропортах.

"Из заявлений, сделанных после аварии, следует, что самолет не был сбит преднамеренно. Когда самолет попал в аварийную ситуацию, пилот, в первую очередь, искал подходящий аэропорт для посадки. Если бы он знал, что посадка невозможна, то он бы вернулся в Баку. Россия должна провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в инциденте. Азербайджан под руководством Ильхама Алиева с момента аварии действует открыто, прозрачно и активно защищает свои права на международной арене", - сказал Караюз.

Он подчеркнул, что извинения России перед Азербайджаном стали возможны благодаря единству государства, народа, а также лидера республики.

Бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч, также участвовавший в обсуждениях, отметил, что официальные лица Азербайджана оперативно прибыли на место происшествия и установили, что причиной аварии не являлось столкновение лайнера со стаей птиц.

"Благодаря решительной позиции Азербайджана Россия сделала официальное заявление. Президент России Владимир Путин придает большое значение отношениям с Азербайджаном, что было заметно еще во время 44-дневной Отечественной войны. Между двумя странами нет серьезных разногласий. В данном случае ответственность лежит на должностных лицах аэропорта Грозный".

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