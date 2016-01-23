​В Давосе состоялась встреча президента Азербайджан с президентом Украины

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием связей между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической и других сферах.

Состоялось обсуждение перспектив сотрудничества между нашими странами в экономической сфере, в том числе в области транспорта, энергетики, инвестирования и других направлениях. Было подчеркнуто осуществление взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.