В честь президента Сербии был дан официальный обед

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ 21 мая от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране Президента Республики Сербия Александра Вучича.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев сказал, что встречи с Президентом Сербии создали особый формат сотрудничества между нашими странами. Подчеркнув значение подписанной несколько лет назад Декларации о стратегическом партнерстве между нашими дружественными странами, являющимися стратегическими партнерами, и подписанного в рамках нынешнего визита Совместного плана действий по стратегическому партнерству, глава государства отметил, что наши двусторонние отношения построены на прочном фундаменте. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что консультации между Азербайджаном и Сербией по различным сферам будут продолжаться и впредь, подчеркнул значение связей наших стран, основанных на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Президента Ильхама Алиева за высокое гостеприимство. Подчеркнув высокий уровень отношений между нашими странами, Президент Сербии отметил, что эти отношения основаны на вере и доверии. Он сказал, что имеются хорошие возможности для дальнейшего усиления сотрудничества между нашими странами. Отметив, что стал свидетелем грандиозной работы, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, Александр Вучич подчеркнул значение создания благоприятных условий для углубления связей между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах.

В заключение глава Сербского государства еще раз выразил признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации.