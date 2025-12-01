В ЦАМО прокомментировали политобзор Нидерландского института Clingendael

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) выразил отношение к политическому обзору под заголовком "Армения и Азербайджан: Мир или Пауза?", опубликованному Нидерландским институтом международных отношений Clingendael (The Netherlands Institute of International Relations Clingendael).

Об этом Report сообщили в ЦАМО.

В информации отмечается, что некоторые выражения и оценки, содержащиеся в документе, приводят к фактическим неточностям, юридически неверным интерпретациям и серьезным аналитическим пробелам:

"Это создает риск формирования неверных представлений о динамике азербайджано-армянских отношений. Наш подробный ответ по этому вопросу не ограничивается лишь выражением протеста против искажений. Это также вытекает из нашей институциональной ответственности обеспечивать ясность, точность и соблюдение международных правовых норм при обсуждении чувствительных межгосударственных вопросов. Использование в обзоре терминов, искажающих реальные процессы в регионе, могут способствовать усилению неверных нарративов".

В то же время было отмечено, что интерпретация в обзоре переговоров по нормализации, статус Минской группы ОБСЕ, конституционные возражения Армении, правовая основа взаимных государственных претензий и результаты, связанные с TRIPP, не полностью соответствуют официальным позициям сторон.

"Мозговые центры и институты политических исследований играют важную роль в формировании международного мнения, в процессах дипломатического принятия решений. По этой причине точность в терминологии и контексте имеет решающее значение. Политический анализ, даже когда нет намерения искажать информацию, может нанести ущерб условиям, необходимым для обеспечения устойчивого мира, создать путаницу между заинтересованными сторонами и привести к усилению искажений, которые могут нарушить текущие процессы, если этот анализ расходится с подтвержденными фактами и правовыми рамками, регулирующими межгосударственные отношения.

Принимая во внимание приведенные выше причины и важность серьезных исследований, основанных на фактах, мы подготовили "разъяснительный документ" (clarification document) с целью предотвращения неверных интерпретаций", - говорится в сообщении.

В ЦАМО также заявили, что они "привержены открытому и профессиональному диалогу с Clingendael, а также другими исследовательскими институтами: "Мы верим, что совместные усилия, основанные на точности и взаимном уважении, важны для обеспечения устойчивого мира и региональной стабильности".