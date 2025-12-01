Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В ЦАМО прокомментировали политобзор Нидерландского института Clingendael

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 18:26
    В ЦАМО прокомментировали политобзор Нидерландского института Clingendael

    Центр анализа международных отношений (ЦАМО) выразил отношение к политическому обзору под заголовком "Армения и Азербайджан: Мир или Пауза?", опубликованному Нидерландским институтом международных отношений Clingendael (The Netherlands Institute of International Relations Clingendael).

    Об этом Report сообщили в ЦАМО.

    В информации отмечается, что некоторые выражения и оценки, содержащиеся в документе, приводят к фактическим неточностям, юридически неверным интерпретациям и серьезным аналитическим пробелам:

    "Это создает риск формирования неверных представлений о динамике азербайджано-армянских отношений. Наш подробный ответ по этому вопросу не ограничивается лишь выражением протеста против искажений. Это также вытекает из нашей институциональной ответственности обеспечивать ясность, точность и соблюдение международных правовых норм при обсуждении чувствительных межгосударственных вопросов. Использование в обзоре терминов, искажающих реальные процессы в регионе, могут способствовать усилению неверных нарративов".

    В то же время было отмечено, что интерпретация в обзоре переговоров по нормализации, статус Минской группы ОБСЕ, конституционные возражения Армении, правовая основа взаимных государственных претензий и результаты, связанные с TRIPP, не полностью соответствуют официальным позициям сторон.

    "Мозговые центры и институты политических исследований играют важную роль в формировании международного мнения, в процессах дипломатического принятия решений. По этой причине точность в терминологии и контексте имеет решающее значение. Политический анализ, даже когда нет намерения искажать информацию, может нанести ущерб условиям, необходимым для обеспечения устойчивого мира, создать путаницу между заинтересованными сторонами и привести к усилению искажений, которые могут нарушить текущие процессы, если этот анализ расходится с подтвержденными фактами и правовыми рамками, регулирующими межгосударственные отношения.

    Принимая во внимание приведенные выше причины и важность серьезных исследований, основанных на фактах, мы подготовили "разъяснительный документ" (clarification document) с целью предотвращения неверных интерпретаций", - говорится в сообщении.

    В ЦАМО также заявили, что они "привержены открытому и профессиональному диалогу с Clingendael, а также другими исследовательскими институтами: "Мы верим, что совместные усилия, основанные на точности и взаимном уважении, важны для обеспечения устойчивого мира и региональной стабильности".

    ЦАМО политобзор институт Clingendael Нидерланды
    BMTM "Klinqendal"ın hazırladığı siyasi icmala münasibət bildirib
    AIR Center issues clarification document in response to Clingendael's policy brief
    Elvis

    Последние новости

    18:29

    SOCAR проведет двухдневный хакатон по ИИ и инженерии данных

    ИКТ
    18:26

    В ЦАМО прокомментировали политобзор Нидерландского института Clingendael

    Внешняя политика
    18:21

    Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    18:19

    Ермаку запретили выезжать из Украины

    Другие страны
    18:07

    В ЕС заявили о возможности участия Турции в SAFE

    Другие страны
    18:01
    Фото

    Обсуждены вопросы расширения возможностей микрофинансового сектора в Азербайджане

    Финансы
    17:57

    Уиткофф проводит встречу с украинской делегацией во Флориде

    Другие страны
    17:26

    ОАЭ предрекает Турции успех в проведении климатического саммита

    Экология
    17:22

    Определен статус Центра цифровых финансов Минфина

    Финансы
    Лента новостей