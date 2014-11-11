В Будапеште прошла встреча президента Азербайджана и премьер-министра Венгрии в расширенном составе

состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в расширенном составе.

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Будапеште

Как передает Report, выступая на встрече, премьер-министр Венгрии высоко оценил значение визита президента Ильхама Алиева, подчеркнул, что в парламенте и в целом в политической жизни страны наблюдается большой интерес к Азербайджану. «Каждый из нас с большим восхищением наблюдает за достигнутым в вашей стране прогрессом», - сказал В.Орбан, отметив, что в Венгрии с интересом следят за экономическим прогрессом Азербайджана, в т.ч. за успешным развитием ненефтяного сектора. Премьер-министр Венгрии подчеркнул роль дружественных отношений между ним и президентом И.Алиевым в развитии двустороннего сотрудничества, отметил, что есть хороший потенциал для дальнейшего расширения связей.

Затем выступил президент И.Алиев. Президент Азербайджана сказал, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются, связи опираются на взаимное доверие. Отметив, что между двумя странами существуют сильные политические связи, И.Алиев подчеркнул, что также успешно развиваются отношения в экономической сфере, растет торговый оборот и имеются большие перспективы для расширения экономического сотрудничества. Говоря о значении подписываемых документов, глава государства отметил, что они создают хорошую правовую базу для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы была подчеркнута важность рассмотрения новых возможностей для двусторонних связей, с этой точки зрения отмечено значение деятельности совместной межправительственной комиссии. Была доведена до внимания важность определения перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в энергетической, образовательной, гуманитарной, фармацевтической, инвестиционной и других сферах. На встрече состоялся обмен мнениями об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, а также о сотрудничестве в рамках Евросоюза, региональных и других вопросах, представляющих взаимный интерес.