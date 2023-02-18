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В Брюсселе прошла выставка Резы Дегати "Ходжалы: израненные души"

В Брюсселе прошла выставка Резы Дегати "Ходжалы: израненные души" В столице Королевства Бельгия Брюсселе прошла выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати под названием "Ходжалы: израненные души".
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 00:56
В Брюсселе прошла выставка Резы Дегати Ходжалы: израненные души

В столице Королевства Бельгия Брюсселе прошла выставка всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати под названием "Ходжалы: израненные души".

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Королевстве с целью доведения до международной общественности истины о совершенном против мирного населения Ходжалы зверском геноциде, которая является одной из самых кровавых страниц в современной истории Азербайджана.

На открытии выставки минутой молчания была почтена память людей, погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Турции, Сирии и городе Хой.

Выступая на мероприятии посол Вагиф Садыгов сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими кровопийцами было убито 613 мирных жителей, в том числе полностью уничтожено 8 семей, взяты в плен 1300 человек, сотни несовершеннолетних детей остались без родителей, подробно проинформировал о Ходжалинском геноциде, являющимся преступлением против человечности.

В.Садыгов выразил благодарность живому свидетелю тяжелых дней азербайджанского народа Резе Дегати, который зафиксировал правду на свою камеру и распространил ее по всему миру.

В своем выступлении Реза Дегати сказал, что войны, стихийные бедствия, кризисы, которые влекут за собой гибель людей, разрушение зданий, исторических памятников, жизненно важной инфраструктуры, оставляют невосполнимые раны в памяти выживших.

В рамках мероприятия c участием трио Trio Manestri, созданного в Бельгии внучкой нашего бессмертного композитора Фикрета Амирова, талантливой пианисткой-композитором Незрин Эфендиевой, состоялся концерт, посвященный памяти жертв Ходжалинской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBrüsseldə Reza Deqatinin "Xocalı: Yaralı ruhlar" fotosərgisi keçirilib

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