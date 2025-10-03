В Брюсселе прошла выставка о минной проблеме Азербайджана

В столице Бельгии Брюсселе 2 октября была организована фотовыставка, посвященная жертвам мин в Азербайджане.

Как сообщает Report, выставка прошла в рамках проекта "КульМИНАционная точка опасности", реализуемого общественным объединением "Фотоклуб "Гилавар" при донорстве Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики. Партнером проекта в Бельгии выступает Союз азербайджанцев Fireland.

Председатель общественного объединения "Фотоклуб "Гилавар" Рашад Мехдиев отметил, что впервые в Европе серия выставок, посвященных минной проблеме в Азербайджане, проводится в таком масштабе по линии НПО: "После Мюнхена, Нюрнберга и Парижа, фотографии, которые мы на этот раз представили в Брюсселе, можно назвать "говорящими фотографиями". Это истории людей, ставших жертвами мин, установленных Арменией на азербайджанских землях. Мы не будем молчать, настало время и военно-политическое руководство Армении, ответственное за эту жестокость в отношении мирного населения за годы 30-летней оккупации, должно ответить. Мы обращаемся к мировой общественности из Брюсселя, столицы Евросоюза, во имя торжества справедливости".

На фотографии пострадавшего от мины Эльмира Багирова на выставке написано: "Может ли человек подорваться на противотанковой мине на своей земле? Трудно представить, но я выжил. Мне не было еще и 18 лет, и с этого дня началась моя жизнь, полная страданий, я потерял молодость и обе ноги". Фотография другого пострадавшего от мины, Самира Ализаде, потерявшего обе ноги и один глаз, помогает нам понять его чувства: "Один шаг, два взрыва… Скажите, что будет дальше…" Пережитое потерявшим ногу Рагимом Гарашевым, подорвавшимся на минах, установленных одна на другой, – очередная трагедия: "Что они пытались сделать, закладывая мины одну на другую? Какова цель такой жестокости? Спасая своего коллегу от минной ловушки, я сам стал жертвой".

Посетители также узнали дополнительную информацию о минной проблеме в Азербайджане благодаря QR-кодам на фотографиях.

Общественное объединение "Фотоклуб Гилавар" планирует продолжить эту выставку в Европе.