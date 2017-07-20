В Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 19 июля в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом, которое составит основу правового сотрудничества.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на этих переговорах, посвященных обсуждению политических вопросов и вопросов безопасности соглашения, между сторонами состоялся продуктивный обмен мнениями.

Согласовано продолжение переговоров в ходе встреч в очередном раунде, а также посредством видео конференции.