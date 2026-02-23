В Брюсселе почтили память жертв Ходжалинской трагедии

В Азербайджанском доме в Брюсселе прошло памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие организовано Азербайджанским домом и диаспорскими общинами, действующими в Бельгии, при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и при ЕС.

Участие приняли члены азербайджанской общины из различных городов, сотрудники посольства и азербайджанские студенты местных университетов. Участники почтили минутой молчания память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность страны, а также жертв Ходжалинской трагедии.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Бельгии Эмин Рустамов подчеркнул важность того, чтобы международная общественность не забывала об этой страшной странице истории, и рассказал о работе, проводимой в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы".

По словам дипломата, в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и локальных антитеррористических операций 19-20 сентября 2023-го азербайджанские земли были полностью освобождены от армянской оккупации.

Процесс, начавшийся с освобождения нескольких сел Ходжалы, завершился полным освобождением района в сентябре 2023 года, что ознаменовало восстановление исторической справедливости, отметил Рустамов.

Глава платформы соотечественников MADANI Эмин Алиев и соучредитель Ассоциации азербайджанской культуры BUTAM Алиага Султанов отметили, как важно чтить память жертв Ходжалы и прилагать совместные усилия для привлечения к этому международного сообщества, чтобы предотвратить повторения подобных трагедий.

Затем был продемонстрирован короткометражный фильм "Символ Ходжалы" и видеоклип на произведение "Ходжалы" пианиста, дирижера и композитора Абузара Манафзаде.

Участники также ознакомились с организованной здесь фотовыставкой, рассказывающей о тех трагических днях.