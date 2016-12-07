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    В Брюсселе началось заседание глав МИД стран миссии "Решительной поддержки" НАТО в Афганистане

    Ожидается выступление главы МИД Азербайджана на заседании

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание министров иностранных дел стран миссии "Решительной поддержки" НАТО в Афганистане.

    Как сообщает Report, на заседании министры обсудят ход реализации операций и оказания помощи Афганистану.

    В работе заседания помимо министров стран-членов НАТО участвуют также страны, оказывающие поддержку операция Альянса в Афганистане, включая Азербайджан.

    Глава МИД Эльмар Мамедъяров находится в Брюсселе для участия в заседании. Также ожидается выступление азербайджанского министра на заседании.

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