В Брюсселе началось заседание глав МИД стран миссии "Решительной поддержки" НАТО в Афганистане

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание министров иностранных дел стран миссии "Решительной поддержки" НАТО в Афганистане.

Как сообщает Report, на заседании министры обсудят ход реализации операций и оказания помощи Афганистану.

В работе заседания помимо министров стран-членов НАТО участвуют также страны, оказывающие поддержку операция Альянса в Афганистане, включая Азербайджан.

Глава МИД Эльмар Мамедъяров находится в Брюсселе для участия в заседании. Также ожидается выступление азербайджанского министра на заседании.