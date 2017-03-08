В Боснии и Герцеговины заложен фундамента больницы, который будет построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева

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Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В Боснии и Герцеговине состоялась церемония закладки фундамента нового здания Центра скорой медицинской помощи, который будет построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ" на церемонии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, мэр города Котор-Варош Зденко Сакан, заместитель мэра Младен Тривунович, президент Муниципальной ассамблеи Ибрагим Палич, директор Центра здравоохранения Владимир Бибич, сотрудники дипломатического корпуса Азербайджана в этой стране, ряд должностных лиц Администрации Президента Боснии и Герцеговины, представители местной общественности.

Анар Алекперов передал участникам искренние приветствия первого вице-президента Азербайджана и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева осуществляет проекты, благотворительные мероприятия в сферах образования, культуры и здравоохранения не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

В Азербайджане, где царит религиозная толерантность, в рамках проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева, отремонтированы и восстановлены многие религиозные храмы, а также отреставрированы историко-архитектурные памятники, регулярно проводятся научные конференции и форумы, пропагандирующие мультикультурализм и толерантность.

Анар Алекперов сообщил, что Босния и Герцеговина - дружественная Азербайджану страна, и между двумя странами существуют глубокие взаимосвязи. Эти проекты, реализуемые Фондом, создают условия для расширения связей между двумя странами и народами.

В своем выступлении мэр города Котор-Варош Зденко Сакан и директор Центра здравоохранения Владимир Бибич оценили осуществление Фондом Гейдара Алиева важных социально-гуманитарных проектов в различных странах, в том числе в Боснии и Герцеговине как проявление солидарности между нашими народами, подчеркнули значение для местных жителей Центра скорой медицинской помощи, фундамент которого был заложен в Котор-Вароше как результат благотворительной деятельности.

Было сообщено, что на основе обращения председателя Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича в Фонд Гейдара Алиева в связи с реализацией ряда социальных и здравоохранительных проектов было принято решение построить в городе Котор-Варош новое здание Центра скорой медицинской помощи непригодного к использованию, при Центре здравоохранения.

В январе 2017 года между Фондом Гейдара Алиева, мэрией города Котор-Варош и Министерством здравоохранения был подписан договор о строительстве Центра скорой медицинской помощи. Согласно достигнутой договоренности, при поддержке Фонда Гейдара Алиева планируется построить новое двухэтажное здание и обеспечить Центр скорой медицинской помощи всем необходимым оборудованием.

Затем был заложен фундамент нового здания Центра скорой медицинской помощи при Центре здравоохранения города Котор-Варош.

Центр планируется сдать в пользование до конца этого года.

После церемонии закладки фундамента исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов в городе Сараево встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем.

На встрече была дана информация о проектах, осуществляемых в Азербайджане, председатель Президиума был приглашен активному участию в форумах, которые будут проведены в Баку в дальнейшем.

Младен Иванич также заинтересовался проектами, осуществляемыми Фондом Гейдара Алиева. Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание, оказанное проекту строительства нового здания Центра скорой медицинской помощи.

Выразив удовлетворение налаженными с Азербайджаном дружескими связями и сотрудничеством, М. Иванич высоко оценил интеграцию нашей страны в Европу, открытость всему миру как толерантной страны.

Отметим, что на сегодняшний день Фонд Гейдара Алиева осуществил в Боснии и Герцеговине ряд проектов. Так, при поддержке Фонда в Сараево был построен "Парк дружбы" и возведен памятник в память жертв Ходжалинского геноцида. В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы", начатой по инициативе Фонда Гейдара Алиева, в Боснии и Герцеговине был организован ряд мероприятий, в том числе международная конференция.

Также в Сараево по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева был заново отстроен центр для детей и молодежи с ограниченными возможностями зрения. В 2013 году с участием вице-президента Фонда Лейлы Алиевой состоялось открытие центра.

Реализуемые проекты важны для расширения связей между нашими странами и народами, а также с точки зрения доведения правды об Азербайджане за рубежом.