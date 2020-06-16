Зариф: В ближайшем будущем проведем саммит между Ираном, Россией и Азербайджаном

© Report/ Elchin Murad — Мохаммад Джавад Зариф https://report.az/storage/news/fb052870f8c238f3bd0501a91f7ed67a/75566d95-6255-4913-bcd3-2ba8562771b6_292.jpg

"Переговоры Ирана и России имеют постоянный характер, даже коронавирус не смог нам помешать. Мы очень серьезно продвигаем наши отношения, достигнуты хорошие договоренности между нашими президентами, сопредседателями межправкомиссий. Мы надеемся, что это принесет пользу нашим народам". Как передает российское бюро Report, об этом во время пресс-конференции глав МИД России и Ирана заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

"Что касается региональной повестки дня, у нас очень близкое и тесное взаимодействие. По Сирии у нас Астанинский формат, который смог вытащить страну из очень опасной ситуации. И мы, и Россия, и Турция привержены этому процессу. Здесь необходимо международное сотрудничество. Гуманитарная помощь должна быть оказана", - сказал он.

"Основы нашей политики - это соблюдение международного права. Это тот принцип, который для американцев абсолютно забыт. Международного право для нового режима в США не имеет никакого смысла. К сожалению, выход из международных норм и правил превратился там в некую тенденцию", - заявил Зариф.

"Мы будем продолжать сопредседательствовать в межправкомиссии. Как только позволят условия, будут проводиться встречи. Астанинский саммит проведем сначала в виртуальном формате, а затем и в очном. Я получил согласие министров иностранных дел и России и Турции на проведение виртуальной встречи.Руководители трех стран проведут онлайн-встречу и как условия позволят, мы проведем очную встречу.

Также в ближайшем будущем, когда позволят условия, проведем саммит между Ираном, Россией и Азербайджаном", - заключил глава МИД Ирана.