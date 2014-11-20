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    В Бишкеке появится парк имени Гейдара Алиева

    На территории парка планируется разместить азербайджанский культурный центр и школу

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Бишкеке планируется  создание  парка имени  общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил вице-мэр города Бакытбек Дюшембиев на заседании президиума Бишкекского горкенеша. 

    По словам вице-мэра, площадь территории составит 5,5 га. Предполагается разместить там резиденцию посла Азербайджана, азербайджанский культурный центр, а также гостевой дом посольства Азербайджана. Кроме того, на участке будет построена школа на 1 200 мест. 

    "Азербайджанская сторона изъявила желание полностью спонсировать создание парковой зоны", - заявил Дюшембиев.

    Проект детальной планировки участка появился еще в 2003 году, когда было решено перевести его под частичную застройку.

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