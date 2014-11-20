В Бишкеке появится парк имени Гейдара Алиева

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Бишкеке планируется создание парка имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Как сообщает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил вице-мэр города Бакытбек Дюшембиев на заседании президиума Бишкекского горкенеша.

По словам вице-мэра, площадь территории составит 5,5 га. Предполагается разместить там резиденцию посла Азербайджана, азербайджанский культурный центр, а также гостевой дом посольства Азербайджана. Кроме того, на участке будет построена школа на 1 200 мест.

"Азербайджанская сторона изъявила желание полностью спонсировать создание парковой зоны", - заявил Дюшембиев.

Проект детальной планировки участка появился еще в 2003 году, когда было решено перевести его под частичную застройку.