В Бишкеке обсудят вопросы борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Кыргызстане пройдут VI Региональные экспертные консультации представителей подразделений органов безопасности и специальных служб государств–участников СНГ, специализирующихся на вопросах борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, встреча пройдет в Бишкеке 7 декабря.

На повестке дня вынесен комплекс практических вопросов противодействия терроризму и насильственному экстремизму в странах Содружества, его профилактика в условиях возрастания общих угроз, исходящих от деятельности международных террористических организаций "Исламское государство" (ДАИШ), "Джебхат ан-Нусра", "Движение Талибан", "Исламская партия Туркестана – Исламское движение Узбекистана" и другие.

Запланирован обмен опытом по ведению профилактической работы, направленной на противодействие религиозной радикализации молодежи и вовлечения ее в террористическую и экстремистскую деятельность.

Делегация Службы Государственной Безопасности Азербайджана также примет участие в мероприятии.