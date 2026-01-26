Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В БГУ открыли Pakistan Room

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 16:36
    В БГУ открыли Pakistan Room

    В Бакинском государственном университете (БГУ) открылась Pakistan Room.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Пакистана в соцсети Х.

    В церемонии открытия принял участие глава пакистанской дипмиссии в Баку Гасым Мохиуддин.

    "В сотрудничестве с Фондовым университетом Исламабада (Foundation University Islamabad), в Бакинском государственном университете был создан кабинет Пакистана", - говорится в публикации.

    Пакистан Азербайджан БГУ Гасым Мохиуддин Pakistan Room
    Bakı Dövlət Universitetində "Pakistan otağı" yaradılıb
    Pakistan Room established at Baku State University

    Последние новости

    18:07

    ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника

    Другие страны
    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    Лента новостей