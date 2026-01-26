В БГУ открыли Pakistan Room
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 16:36
В Бакинском государственном университете (БГУ) открылась Pakistan Room.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Пакистана в соцсети Х.
В церемонии открытия принял участие глава пакистанской дипмиссии в Баку Гасым Мохиуддин.
"В сотрудничестве с Фондовым университетом Исламабада (Foundation University Islamabad), в Бакинском государственном университете был создан кабинет Пакистана", - говорится в публикации.
In collaboration with Foundation University Islamabad, Pakistan Room has been established at the Baku State University. 🇵🇰 🤝 🇦🇿 pic.twitter.com/RpPFF5HQj7— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) January 26, 2026
