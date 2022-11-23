В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы

23 ноября в Белграде после завершения встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе состоялась церемония подписания документов, передает Report.
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документыВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы 23 ноября в Белграде после завершения встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе состоялась церемония подписания документов, передает Report.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 15:39
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Версия на английском языке Azerbaijani-Serbian documents signed in Belgrade
Версия на азербайджанском языке Belqradda Azərbaycan-Serbiya sənədləri imzalanıb