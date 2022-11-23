В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы

В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы

23 ноября в Белграде после завершения встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе состоялась церемония подписания документов, передает Report.

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23 ноября в Белграде после завершения встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе состоялась церемония подписания документов, передает Report. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijani-Serbian documents signed in Belgrade