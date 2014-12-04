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    В Базеле открылось 21-ое заседание СМИД ОБСЕ

    Заседание проходит под председательством действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Дидье Буркхалтера

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Базель открылось 21-ое заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Как сообщает Report, заседание проходит под председательством действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Дидье Буркхалтера.

    В нем принимают участие около 70 делегаций из государств-участников ОБСЕ, стран-партнеров и международных организаций. Азербайджан на заседании представлен  министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. 

    В первый день заседания 4 декабря министры обсудят ситуацию на Украине, второй день будет посвящен борьбе с международным терроризмом.

    Совет министров ОБСЕ проводится каждый год в декабре. В ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации. 

    С 1 января председательство в организации перейдет от Швейцарии к Сербии. 

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