В Баку завершился VI Всемирный форум по межкультурному диалогу

В Бакинском конгресс-центре завершил работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", стартовавший 1 мая.

В Бакинском конгресс-центре завершил работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности", стартовавший 1 мая.

Как сообщает Report, в рамках форума проведено четыре пленарных сессии и 12 панельных дискуссий.

Выступая на церемонии закрытия мероприятия, министр культуры Адиль Керимли заявил, что на форуме были затронуты многие актуальные вопросы, обсуждены проблемы, интересующие молодежь.

"Культура играет важную роль в жизни человека. Эта сфера может способствовать устранению климатических проблем и созданию более устойчивой окружающей среды для будущих поколений", - заявил А. Керимли.

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией и ИСЕСКО. В мероприятии приняли участие 700 высоких гостей, представляющих более 100 стран мира.

3 мая ожидается организация поездок участников форума на освобожденные от 30-летней оккупации территории Азербайджана. В рамках мероприятия также предусмотрено проведение специальных панельных сессий в Агдаме и Шуше.

Выступая на церемонии открытия форума, президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил проведенное мероприятие как очень важную международную платформу, на которой обсуждаются вопросы межкультурного диалога.

"Я ознакомился с программой форума. Она действительно очень широкая. Она охватывает множество областей. Здесь и вопросы, касающиеся культурного разнообразия, межрелигиозного диалога, изменения климата, миграции, мира и безопасности, постконфликтной ситуации, туризма и искусственного интеллекта. Желаю вам плодотворных обсуждений.

Уверен, что представленные на форуме обсуждения и идеи помогут нам продолжить разработку подходов к межкультурному диалогу, его укреплению, совместной работе по снижению существующих и потенциальных угроз", - сказал Ильхам Алиев.