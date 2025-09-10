ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 16:21
    В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДА

    В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, мероприятие на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА" было организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований.

    На пленарной сессии, модератором которой выступил заместитель директора Института международных стратегических и исследований безопасности, главный научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лонгун, выступили председатель Совета директоров ЦАМО Фарид Шафиев, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, представитель Департамента по делам Европы и Центральной Азии МИД Китая, посол Ян Вэньбинь, президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо.

    Первый день Форума мозговых центров был посвящен обсуждению следующих тем: "Продвижение безопасности через развитие - исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии"; "Сотрудничество в области цепочек поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации"; "Укрепление евразийских связей: инициатива "Один пояс, один путь", Средний коридор, Международный транспортный коридор Север-Юг и другие проекты".

    Во второй день форума прошла сессия на тему "СВМДА как международная организация: трансформация и наращивание потенциала" и тематическая панель на тему "Формирование нового азиатского порядка".

    СВМДА форум мозговые центры
    Bakıda keçirilən AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü iclası başa çatıb
    13th meeting of CICA Think Tanks Forum in Baku wraps up

    Последние новости

    17:49

    Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-Астара

    Инфраструктура
    17:49

    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Другие страны
    17:47

    Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

    В регионе
    17:43

    Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года

    В регионе
    17:40

    Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

    Другие страны
    17:27

    Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре

    В регионе
    17:21

    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    Другие
    17:16

    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Внешняя политика
    17:13

    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

    Другие страны
    Лента новостей