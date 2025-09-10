В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров СВМДА

В Баку завершилось 13-е заседание Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, мероприятие на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА" было организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований.

На пленарной сессии, модератором которой выступил заместитель директора Института международных стратегических и исследований безопасности, главный научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лонгун, выступили председатель Совета директоров ЦАМО Фарид Шафиев, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, представитель Департамента по делам Европы и Центральной Азии МИД Китая, посол Ян Вэньбинь, президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо.

Первый день Форума мозговых центров был посвящен обсуждению следующих тем: "Продвижение безопасности через развитие - исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии"; "Сотрудничество в области цепочек поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации"; "Укрепление евразийских связей: инициатива "Один пояс, один путь", Средний коридор, Международный транспортный коридор Север-Юг и другие проекты".

Во второй день форума прошла сессия на тему "СВМДА как международная организация: трансформация и наращивание потенциала" и тематическая панель на тему "Формирование нового азиатского порядка".