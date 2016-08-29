Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.

Как сообщает Report, вначале прозвучали гимны Азербайджана и Швейцарии.

После выступила заместитель посла Швейцарии в Азербайджане Лиана Пешини, которая рассказала об истории национального праздника своей страны.

Она отметила, что с момента создания Швейцарской Конфедерации страна не была ввязана ни в одну войну. Заместитель посла отметила, что швейцарско-азербайджанские отношения находятся на очень хорошем уровне и их динамика развития положительная. Она также напомнила о многочисленных визитах между странами.

Выступивший посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндуз Джафаров от имени азербайджанского правительства и народа поздравил посла Швейцарии с национальным праздником. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются положительно и находятся на высоком уровне во многих сферах. Г. Джафаров выразил уверенность, что существующие между Азербайджаном и Швейцарией дружеские отношения будут еще больше развиваться во благо двух народов.

Отметим, что на мероприятии участвовали послы зарубежных стран, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели.