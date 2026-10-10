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    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 11:31
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана

    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана (Azerbaijan Pencak Silat Community, APSC).

    Как сообщает Report, в церемонии принял участие посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

    В рамках мероприятия был подписан соответствующий документ, а посольство Индонезии официально признало APSC единственной организацией, уполномоченной организовывать и координировать деятельность в области пенчак силат - традиционного боевого искусства Индонезии - в Азербайджане.

    Ожидается, что этот шаг будет способствовать развитию данного вида спорта и укреплению его правового статуса в стране при поддержке соответствующих государственных органов.

    "Пенчак силат получил международное распространение и представлен на соревнованиях во многих странах мира. Азербайджанское сообщество подготовит спортсменов для участия в XXI чемпионате мира по пенчак силат, который пройдет в Ташкенте с 5 по 12 декабря", - сказал Берлиан Хелми.

    В свою очередь, президент APSC Магами Байрамов поблагодарил посольство Индонезии за признание сообщества. По его словам, это придаст дополнительный импульс популяризации и развитию пенчак силат в Азербайджане.

    Пенчак силат - традиционное индонезийское боевое искусство, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Его развитие в Азербайджане также рассматривается как возможность укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана
    Берлиан Хелми Азербайджано-индонезийские отношения
    Фото
    Bakıda Azərbaycan Pencak Silat İcmasının açılışı olub
    Фото
    Azerbaijan Pencak Silat Community officially inaugurated in Baku
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