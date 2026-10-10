В Баку состоялось открытие Сообщества пенчак силат Азербайджана (Azerbaijan Pencak Silat Community, APSC).

Как сообщает Report, в церемонии принял участие посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

В рамках мероприятия был подписан соответствующий документ, а посольство Индонезии официально признало APSC единственной организацией, уполномоченной организовывать и координировать деятельность в области пенчак силат - традиционного боевого искусства Индонезии - в Азербайджане.

Ожидается, что этот шаг будет способствовать развитию данного вида спорта и укреплению его правового статуса в стране при поддержке соответствующих государственных органов.

"Пенчак силат получил международное распространение и представлен на соревнованиях во многих странах мира. Азербайджанское сообщество подготовит спортсменов для участия в XXI чемпионате мира по пенчак силат, который пройдет в Ташкенте с 5 по 12 декабря", - сказал Берлиан Хелми.

В свою очередь, президент APSC Магами Байрамов поблагодарил посольство Индонезии за признание сообщества. По его словам, это придаст дополнительный импульс популяризации и развитию пенчак силат в Азербайджане.

Пенчак силат - традиционное индонезийское боевое искусство, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Его развитие в Азербайджане также рассматривается как возможность укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.