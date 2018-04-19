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    В Баку состоялась встреча начальника Генштаба ВС России с верховным главнокомандующим объединенными ВС НАТО в Европе

    Стороны договорились продолжать диалог в данном формате

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти в Баку, сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны России.

    В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов.

    Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

    "Подтверждена готовность к продолжению диалога в данном формате для обмена мнениями по проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении минобороны России. 

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