Глава МИД: Позиции Азербайджана и Украины совпадают по ряду вопросов, в том числе и в вопросе территориальной целостности - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 12:43

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины Эльмара Мамедъярова и Павло Климкина. Как сообщает Report, в ходе встречи тет-а-тет и в расширенном составе стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Баку, стороны провели широкие обсуждения азербайджано-украинских отношений.

"Отношения Азербайджана и Украины носят стратегический характер", - заявил Мамедъяров.

Он отметил взаимные визиты на уровне президентов.

"Позиции Украины и Азербайджана совпадают по ряду международных вопросов, в том числе и в вопросе территориальной целостности обоих государств", - заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Он отметил, что в ходе встречи они обменялись мнениями по поводу экономического сотрудничества, в том числе и по поводу проектов в транспортной сфере.

По словам главы МИД Азербайджана, страны намерены усилить сотрудничество в сфере транспорта, что важно для экономик обеих стран.

Он сообщил, что в Украине в следующем году откроется памятник Муслиму Магомаеву, пройдет ряд мероприятий по случаю 85-летия маэстро.