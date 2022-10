Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

Целью визита министра является участие в мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами.