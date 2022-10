Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysəl bin Fərhan Al Səud ilə görüşüb.

“Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter səhifəsində paylaşım edilib.

Daha sonra nazirlər tərəflər arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş sərgi ilə tanış olublar.

Səudiyyə Ərəbistanı XİN başçısının səfərində məqsəd tərəflər arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak etməkdir.