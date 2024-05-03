Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании

Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании.

Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе мероприятия "Инициатива Европейской команды по разминированию в Азербайджане".

Он поблагодарил Европейский союз за внимание к минной проблеме Азербайджана.

"Минная проблема возникла в результате 30-летней оккупации со стороны Армении. Мины создают проблему и для возвращения вынужденных переселенцев на свои территории. Бесчисленное количество мин, установленных Арменией, является большой проблемой для возвращения 800 тысяч вынужденных переселенцев на свои земли и в плане осуществления гуманитарной деятельности", - сказал Х.Гаджиев.

Он отметил, что в этой сфере важна поддержка международного сообщества: "В мае 2024 года в Зангилане планируется проведение международного мероприятия, посвященного минной проблеме".