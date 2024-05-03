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Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании

Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании.
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 11:40
Хикмет Гаджиев: Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании

Международное сотрудничество играет важную роль в разминировании.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе мероприятия "Инициатива Европейской команды по разминированию в Азербайджане".

Он поблагодарил Европейский союз за внимание к минной проблеме Азербайджана.

"Минная проблема возникла в результате 30-летней оккупации со стороны Армении. Мины создают проблему и для возвращения вынужденных переселенцев на свои территории. Бесчисленное количество мин, установленных Арменией, является большой проблемой для возвращения 800 тысяч вынужденных переселенцев на свои земли и в плане осуществления гуманитарной деятельности", - сказал Х.Гаджиев.

Он отметил, что в этой сфере важна поддержка международного сообщества: "В мае 2024 года в Зангилане планируется проведение международного мероприятия, посвященного минной проблеме".

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Версия на азербайджанском языке Zəngilanda mina probleminə həsr edilən beynəlxalq tədbir keçiriləcək

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