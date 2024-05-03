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ЕС выделит Азербайджану дополнительные 2 млн евро для разминирования

ЕС выделит Азербайджану дополнительные 2 млн евро для разминирования Копман: "Минная проблема сдерживает экономическое и социальное развитие"
Внешняя политика
3 мая 2024 г. 11:22
ЕС выделит Азербайджану дополнительные 2 млн евро для разминирования

Европейский союз планирует выделить Азербайджану дополнительные 2 млн евро для разминирования.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман сказал в Баку в ходе мероприятия "Инициатива Европейской команды по разминированию в Азербайджане".

"Сегодня я очень рад объявить о выделении в этом году дополнительных 2 млн евро грантового финансирования для оказания дополнительной технической помощи в целях дальнейшего укрепления потенциала в сфере разминирования", - сказал он.

По его словам, деятельность по разминированию тесно связана с человеческим фактором.

"Мины являются бедствием, которое затрагивает всех, в том числе и детей, и сдерживает экономическое и социальное развитие, имеет трагические последствия и, следовательно, нуждается в более решительном продвижении по лестнице приоритетов", добавил Копман.

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Версия на английском языке EU eyes allocating additional 2M euros to Azerbaijan for mine clearance
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycana minalardan təmizlənmə üçün əlavə 2 milyon avro ayıracaq

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