ЕС выделит Азербайджану дополнительные 2 млн евро для разминирования

Копман: "Минная проблема сдерживает экономическое и социальное развитие"

Европейский союз планирует выделить Азербайджану дополнительные 2 млн евро для разминирования.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман сказал в Баку в ходе мероприятия "Инициатива Европейской команды по разминированию в Азербайджане".

"Сегодня я очень рад объявить о выделении в этом году дополнительных 2 млн евро грантового финансирования для оказания дополнительной технической помощи в целях дальнейшего укрепления потенциала в сфере разминирования", - сказал он.

По его словам, деятельность по разминированию тесно связана с человеческим фактором.

"Мины являются бедствием, которое затрагивает всех, в том числе и детей, и сдерживает экономическое и социальное развитие, имеет трагические последствия и, следовательно, нуждается в более решительном продвижении по лестнице приоритетов", добавил Копман.