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В Баку пройдут два заседания Международной конференции азиатских политических партий

В Баку пройдут два заседания ICAPP

Пятое  заседание Молодежного крыла Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) и шестое заседание Женского крыла  Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) состоятся в Баку. 

Как сообщил Report первый вице-президент Молодежного крыла ICAPP Рамин Мамедов, встречи пройдут с 5 по 8 сентября под эгидой партии "Ени Азербайджан".

Основной темой заседаний станет "Роль молодежи в социальной и политической деятельности и расширении прав и возможностей".

Как ожидается, обсуждения в рамках заседаний позволят внести свой вклад в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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