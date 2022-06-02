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В Баку прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции

В Баку прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции 2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук İNCSOS-Карабах председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Внешняя политика
2 июня 2022 г. 19:19
В Баку прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции

2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук "İNCSOS-Карабах" председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова выразила благодарность председателю Великого национального собрания Турции, профессору, доктору Мустафе Шентопу за инициативу проведения этого мероприятия в Азербайджане и оказанную поддержку.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что проведение таких научных мероприятий крайне необходимо с точки зрения развития сотрудничества между нашими университетами, научными кругами.

Сахиба Гафарова отметила, что тема 7-го Международного конгресса социальных наук посвящена Карабаху.

Она добавила, что 15 июня мы будем отмечать еще одно знаменательное событие в азербайджано–турецких отношениях - первую годовщину подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Мустафа Шентоп выразил благодарность азербайджанской стороне за организацию этого важного мероприятия на высоком уровне.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.

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Версия на английском языке Speakers of Azerbaijani and Turkish parliaments meet in Baku 
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan və Türkiyə parlamentləri sədrlərinin görüşü olub

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