В Баку прошла встреча председателей парламентов Азербайджана и Турции

2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук İNCSOS-Карабах председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

2 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в VII Международном конгрессе социальных наук "İNCSOS-Карабах" председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова выразила благодарность председателю Великого национального собрания Турции, профессору, доктору Мустафе Шентопу за инициативу проведения этого мероприятия в Азербайджане и оказанную поддержку.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что проведение таких научных мероприятий крайне необходимо с точки зрения развития сотрудничества между нашими университетами, научными кругами.

Сахиба Гафарова отметила, что тема 7-го Международного конгресса социальных наук посвящена Карабаху.

Она добавила, что 15 июня мы будем отмечать еще одно знаменательное событие в азербайджано–турецких отношениях - первую годовщину подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Мустафа Шентоп выразил благодарность азербайджанской стороне за организацию этого важного мероприятия на высоком уровне.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим интересующим стороны вопросам.