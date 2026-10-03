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    В Баку прошла конференция "От Шушинской декларации к ОТГ"

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 12:45
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ

    В Баку прошла конференция на тему "От Шушинской декларации к Организации тюркских государств".

    Как сообщает Report, в конференции приняли участие гости из Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра, представители дипкорпуса тюркских государств в Азербайджане, общественности, медиа, интеллигенции, а также депутаты, руководители НПО и активисты тюркского мира.

    Цель мероприятия - обмен мнениями вокруг общих исторических и культурных ценностей тюркского мира.

    Выступивший на конференции председатель "Сети свободы слова Центральной Азии и Южного Кавказа" (CASCFEN), заслуженный журналист Надир Азери отметил, что проведение мероприятия 3 октября несет особый смысл. Он напомнил, что 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств.

    Генеральный секретарь Платформы НПО стран ОТГ, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов, глава представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер, член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли и другие обратили внимание на значение Организации тюркских государств как развивающейся платформы сотрудничества, подчеркнули важность расширения связей между тюркскими государствами в различных направлениях.

    Конференция продолжилась обсуждениями.

    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ
    В Баку прошла конференция От Шушинской декларации к ОТГ

    Организация тюркских государств (ОТГ) Шушинская декларация Эльчин Мирзабейли Неправительственные организации (НПО)
    Фото
    "Şuşa Bəyannaməsindən Türk Dövlətləri Təşkilatına" mövzusunda konfrans keçirilib
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    Baku hosts conference on path from Shusha Declaration to OTS
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