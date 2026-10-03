В Баку прошла конференция "От Шушинской декларации к ОТГ"

В Баку прошла конференция на тему "От Шушинской декларации к Организации тюркских государств".

Как сообщает Report, в конференции приняли участие гости из Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра, представители дипкорпуса тюркских государств в Азербайджане, общественности, медиа, интеллигенции, а также депутаты, руководители НПО и активисты тюркского мира.

Цель мероприятия - обмен мнениями вокруг общих исторических и культурных ценностей тюркского мира.

Выступивший на конференции председатель "Сети свободы слова Центральной Азии и Южного Кавказа" (CASCFEN), заслуженный журналист Надир Азери отметил, что проведение мероприятия 3 октября несет особый смысл. Он напомнил, что 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств.

Генеральный секретарь Платформы НПО стран ОТГ, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов, глава представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турганер, член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли и другие обратили внимание на значение Организации тюркских государств как развивающейся платформы сотрудничества, подчеркнули важность расширения связей между тюркскими государствами в различных направлениях.

Конференция продолжилась обсуждениями.