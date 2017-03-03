Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку прошел семинар по вопросам миграции и гендерного равенства в рамках проекта MOBILAZE.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард заявила, что проект MOBILAZE с бюджетом 2,5 млн. евро нацелен на улучшение управления в Азербайджане в области миграции.

"Миграция - это важный вопрос сегодня не только в Европе, но также и для Азербайджана. Сегодняшнее мероприятие важно, потому что женщины порой становятся жертвами траффикинга. Поэтому мы решили посвятить один из семинаров этой теме", - сказала М.Мард.

Отметим, что цель однодневного семинара - представить отношения и тенденции при решении проблем, связанных с миграционными и гендерными проблемами с теоретической перспективы, а также обсудить ситуацию с женщинами-мигрантами в Азербайджане.