Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах

В Университете ADA проходит международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

В Университете ADA начал работу международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его участие в обсуждениях.

09:56

Сегодня в Университете ADA состоится международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его участие в обсуждениях.

Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известных экспертов и политологов из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.