Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах

В Университете ADA начал работу международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его участие в обсуждениях.
Сегодня в Университете ADA состоится международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его участие в обсуждениях.
Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известных экспертов и политологов из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.