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Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах

Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах В Университете ADA проходит международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 10:10
Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах

В Университете ADA начал работу международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его участие в обсуждениях.

09:56

Сегодня в Университете ADA состоится международный форум на тему "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его участие в обсуждениях.

Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известных экспертов и политологов из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qarabağa qayıdışla bağlı beynəlxalq forumda iştirak edir - YENİLƏNİB

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