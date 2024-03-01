О нас

Президент выступил на открытии заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

Президент выступил на открытии заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии В Баку во дворце "Гюлистан" проходят 10-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 10:45
Президент выступил на открытии заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

В Баку во дворце "Гюлистан" проходит 10-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

10:25

В Баку во дворце "Гюлистан" проходят 10-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslar keçirilib, İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib- YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке Фото10th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting and 2nd Green Energy Advisory Council Ministerial Meeting get underway in Baku

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов обсудил стратегическое партнерство со своим кыргызским коллегой
Джейхун Байрамов обсудил стратегическое партнерство со своим кыргызским коллегой
1 марта 2024 г. 11:21
Президент: Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии доказывает важность нашей работы
Президент: Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии доказывает важность нашей работы
1 марта 2024 г. 11:17
В Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле
В Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле
1 марта 2024 г. 10:25
Премьер-министр Албании Эди Рама прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
ФотоПремьер-министр Албании Эди Рама прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
1 марта 2024 г. 04:09
Проведен очередной раунд азербайджано-бразильских политконсультаций
ФотоПроведен очередной раунд азербайджано-бразильских политконсультаций
29 февраля 2024 г. 22:48
Посол Хазар Ибрагим проинформировал общественность США о минной проблеме Азербайджана
ФотоПосол Хазар Ибрагим проинформировал общественность США о минной проблеме Азербайджана
29 февраля 2024 г. 21:47
Гражданам Азербайджана в крупных городах Германии будут оказаны выездные консульские услуги
Гражданам Азербайджана в крупных городах Германии будут оказаны выездные консульские услуги
29 февраля 2024 г. 21:32
В Киеве состоялась всеукраинская онлайн-конференция о Ходжалинской трагедии
В Киеве состоялась всеукраинская онлайн-конференция о Ходжалинской трагедии
29 февраля 2024 г. 21:24
Премьер-министр Израиля поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Израиля поздравил президента Ильхама Алиева
29 февраля 2024 г. 19:00
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию
29 февраля 2024 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi