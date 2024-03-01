Президент выступил на открытии заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

В Баку во дворце "Гюлистан" проходит 10-е министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергии.
Как сообщает Report, на мероприятии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
10:25
В Баку во дворце "Гюлистан" проходят 10-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.