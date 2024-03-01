Президент выступил на открытии заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

Президент выступил на открытии заседаний Консультативного совета ЮГК и зеленой энергии

В Баку во дворце "Гюлистан" проходят 10-ое министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Фото Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslar keçirilib, İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib- YENİLƏNİB-2