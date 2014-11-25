В Баку проходит конференция, посвященная глобальным и региональным гидрополитическим проблемам

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку проходит международная конференция "Глобальные и региональные гидрополитическ ие проблемы в контексте международного сотрудничества и безопасности".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Центром Стратегических Исследований при президенте Азербайджана (ЦСИ) и Институтом Географии Академии Наук.

Заместитель президента Национальной Академии Наук Азербайджана Фахраддин Гадиров отметил в своей вступительной речи, что нехватка воды затрагивает одну треть населения Земли, и на сегодняшний день многие страны уже экспортируют запасы воды из других стран.

Выступивший затем директор Института географии НАНА Рамиз Мамедов заявил, что доля пресной воды на планете составляет 2,5% от общих запасов воды, а также отметил, что проведение конференций на эту тему имеет большое значение.

Выступая на мероприятии, руководитель ЦСИ Фархад Мамедов отметил, что до этого на эту тему проводились плодотворные обсуждения в НАНА. По его словам, в вопросе недостатка воды на Кавказе Азербайджан находится в более тяжелой ситуации. В этом плане он также отметил оккупационную политику Армении, в результате чего большие запасы пресной воды, а также крупное Сарсангское водохранилище оказались под контролем оккупантов. В качестве решения проблемы он отметил необходимость рационального использования водных ресурсов и создания водохранилищ: "Решение проблем с питьевой водой является одним из приоритетных направлений Азербайджана", - заключил он.

Затем состоялись панельные обсуждения, на которых принимают участие эксперты из Турции, Грузии, Египта и других стран.

По итогам конференции будет принята декларация, которая будет направлена в соответствующие структуры ООН.