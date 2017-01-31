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    В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Катара

    На встрече обсуждаются вопросы развития двухстороннего сотрудничества, актуальные региональные вопросы

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Баку проходит встреча один-на-один министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в Баку главой МИД Катара Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль-Тани.

    Как сообщает Report, на встрече обсуждаются вопросы развития двухстороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.

    Далее встреча продолжится в расширенном составе.

    По итогам встречи министры выступят с заявлением для прессы. 

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