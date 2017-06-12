 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Азербайджана приглашен посетить Эстонию - ОБНОВЛЕНО

    Стороны обсудят перспективы развития азербайджано-эстонских отношений© Mfa.gov.az

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров получил приглашение посетить с визитом Эстонию.

    Как сообщает Report, об этом заявил Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи с эстонским коллегой Свеном Миксером.

    Он заявил, что стороны в ходе встречи обсудили ряд двусторонних вопросов, обменялись мнениями по ряду актуальных тем.

    "У Азербайджана и Эстонии налажен интенсивный диалог. Около 10 эстонских компаний активно участвуют в азербайджанской экономике. Они представлены  в основном в сфере строительства, IT", - заявил Э. Мамедъяров.

    В ходе встречи эстонский министр проинформирован об армяно-азербайджанском конфликте и о резолюциях ООН, которые до сих пор не выполняются армянской стороной.

    Э. Мамедъяров также поблагодарил коллегу за приглашение посетить Таллинн.

    *** 12:45

    В Баку проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Эстонии Свена Миксера. Как сообщает Report, в ходе встречи в формате один-на-один и расширенном формате стороны обсудят перспективы развития азербайджано-эстонских отношений, актуальные региональные вопросы, сотрудничество Азербайджана и ЕC, в том числе саммит Восточного партнерства.

    Напомним, С. Миксер прибыл сегодня с официальным визитом в Азербайджан. 

    13 июня глава МИД Эстонии направится с визитом в Армению. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi