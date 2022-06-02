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В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук

В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук.
Внешняя политика
2 июня 2022 г. 11:34
В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук

В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное совместно Милли Меджлисом, Великим национальным собранием Турции и Международным балканским университетом, проходит в Университете ADA.

В мероприятии принимают участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, ректоры других вузов, представители общественности.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции.

Затем ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев выступил со вступительной речью, поприветствовав гостей.

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Версия на английском языке Фото7th International Congress of Social Sciences gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda VII Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi keçirilir

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