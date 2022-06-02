В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук

В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук.

В Баку проходит VII Международный конгресс социальных наук.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное совместно Милли Меджлисом, Великим национальным собранием Турции и Международным балканским университетом, проходит в Университете ADA.

В мероприятии принимают участие ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, ректоры других вузов, представители общественности.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции.

Затем ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев выступил со вступительной речью, поприветствовав гостей.