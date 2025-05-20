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В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network

В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 09:28
В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network

В Баку стартовало шестое пленарное заседание Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 300 представителей из более чем 120 государственных учреждений из 92 стран, в том числе около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы различных стран.

На панелях, сессиях и параллельных мероприятиях запланировано более 100 выступлений.

Пленарное заседание посвящено теме "Новые технологии и возможности применения искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией".

Также состоится специальное заседание и параллельные мероприятия по инициативе генпрокуратуры Азербайджана по случаю "Года Конституции и суверенитета", а также по борьбе с экологическими правонарушениями - в связи с председательством страны на COP29.

Кроме того, запланировано проведение многочисленных двусторонних встреч и подписание меморандумов о взаимопонимании.

Международное мероприятие продлится до 23 мая.

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Версия на английском языке Baku hosting 6th plenary meeting of GlobE Network
Версия на азербайджанском языке Bakıda "GlobE Network"un altıncı plenar iclası keçirilir

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