В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network

В Баку проходит шестое пленарное заседание GlobE Network

В Баку стартовало шестое пленарное заседание Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие более 300 представителей из более чем 120 государственных учреждений из 92 стран, в том числе около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы различных стран.

На панелях, сессиях и параллельных мероприятиях запланировано более 100 выступлений.

Пленарное заседание посвящено теме "Новые технологии и возможности применения искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией".

Также состоится специальное заседание и параллельные мероприятия по инициативе генпрокуратуры Азербайджана по случаю "Года Конституции и суверенитета", а также по борьбе с экологическими правонарушениями - в связи с председательством страны на COP29.

Кроме того, запланировано проведение многочисленных двусторонних встреч и подписание меморандумов о взаимопонимании.

Международное мероприятие продлится до 23 мая.