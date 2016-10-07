Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит конференция "Роль Азербайджана на глобальной и региональной арене: Реалии и перспективы", организованная Центром Стратегических Исследований при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии директор ЦСИ Фархад Мамедов рассказал о деятельности руководимой им структуры.

Далее выступил заместитель руководителя Администрации президента Новруз Мамедов, рассказавший о важности достижения Азербайджаном своей независимости и о пройденном страной пути за это время.

На конференции участвуют руководители мозговых центров из Турции, Казахстана, Венгрии и других стран, а также аккредитованные в Баку послы зарубежных стран.

Однодневная конференция продолжит свою работу обсуждениями на тему "Азербайджан на глобальной арене: Достижения и вызовы", "Азербайджан на распутье: Региональный масштаб".