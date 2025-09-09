В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, мероприятие на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА" организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

В первый день форума запланированы сессии на темы "Продвижение безопасности через развитие - исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии"; "Сотрудничество в области цепочек поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации"; "Укрепление евразийских связей: инициатива "Один пояс, один путь" (BRI), Средний коридор, Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC) и другие проекты".

Во второй день форума запланирована сессия на тему "СВМДА как международная организация: трансформация и наращивание потенциала" и тематической панели на тему "Формирование нового азиатского порядка".