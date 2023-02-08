В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

В Баку продолжается сбор помощи для пострадавших от мощного землетрясения в Турции.

В Баку продолжается сбор помощи для пострадавших от мощного землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, в настоящее время помощь принимается в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева и Дворце ручных игр. После сортировки вещи на грузовых автомобилях (TIR) будут доставлены в братскую страну.

Пострадавшие от землетрясения лица нуждаются в основном в зимней одежде (куртки, брюки, перчатки, вязаные носки и пр.), палатках, одеялах, матрасах, ручных фонарях, генераторах, портативных зарядных устройствах, средствах гигиены.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.