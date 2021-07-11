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В Баку прибыла резидент-координатор ООН

В Баку прибыла резидент-координатор ООН Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева прибыла в Баку.
Внешняя политика
11 июля 2021 г. 22:54
В Баку прибыла резидент-координатор ООН
Владанка Андреева

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева прибыла в Баку.

Как передает Report, об этом дипломат написала в своем Twitter-аккаунте.

В.Андреева обладает 21-летним опытом в области международного развития, координации гуманитарной деятельности, защиты интересов и построения партнерских отношений. Она имеет степень бакалавра стоматологии и степень магистра общественного здравоохранения.

В ООН В.Андреева совсем недавно занимала должность странового директора Объединенной программы ООН по ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) в Камбодже и возглавляла Целевую группу страновой группы ООН по обеспечению готовности к COVID-19 и реагированию на него.

До этого она в качестве советника по стратегическому вмешательству Регионального офиса ЮНЭЙДС для Азиатско-Тихоокеанского региона руководила усилиями по усилению реализации научно обоснованных, основанных на правах человека и учитывающих гендерные аспекты страновых программ. Ранее Андреева руководила группой по мониторингу и оценке ЮНЭЙДС во Вьетнаме.

В.Андреева также работала с Программой развития ООН (ПРООН) в качестве советника по политике для Европы и СНГ и была советником постоянного координатора ООН в Северной Македонии. Она заняла эту должность после работы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) также в Северной Македонии.

До прихода в ООН Андреева работала в некоммерческой организации Pharmaciens Sans Frontières и координировала гуманитарную помощь беженцам.

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