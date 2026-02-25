В Баку прибыла еще одна группа украинских детей для прохождения реабилитации
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 19:31
В Баку прибыла очередная группа украинских детей для получения реабилитационных услуг.
Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Х.
"Первая группа в 2026 году - 26 детей из Украины - прибыла в Баку. Дети украинских защитников получат профессиональный уход и реабилитацию", - написал он.
По его словам, с 2022 года в Азербайджане прошли реабилитацию 498 украинских детей. Гусев еще раз выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку.
Последние новости
20:13
Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионеВ регионе
20:02
Видео
Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба..." транслируется на Youtube-канале Report - ОБНОВЛЕНОМультимедиа
19:48
США ввели санкции против иранских нефтеэкспортеров и производителей оружияДругие страны
19:47
Фото
В Gazelli Art House состоялся финисаж выставки Synchrony о гармонии женщины с природойВыставки
19:44
Польша намерена увеличить численность армии до полумиллиона человекДругие страны
19:31
В Баку прибыла еще одна группа украинских детей для прохождения реабилитацииВнешняя политика
19:27
Бакметрополитен переходит на усиленный режим работыИнфраструктура
19:21
Китай и ФРГ поддержали завершение конфликта в Украине на основе Устава ООНДругие страны
19:12
Фото