    В Баку прибыла еще одна группа украинских детей для прохождения реабилитации

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 19:31
    В Баку прибыла еще одна группа украинских детей для прохождения реабилитации

    В Баку прибыла очередная группа украинских детей для получения реабилитационных услуг.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Х.

    "Первая группа в 2026 году - 26 детей из Украины - прибыла в Баку. Дети украинских защитников получат профессиональный уход и реабилитацию", - написал он.

    По его словам, с 2022 года в Азербайджане прошли реабилитацию 498 украинских детей. Гусев еще раз выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку.

    Reabilitasiya keçmək üçün daha bir qrup ukraynalı uşaq Bakıya gəlib

    Лента новостей