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В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы

В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы На мероприятии принимает участие Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Внешняя политика
5 апреля 2022 г. 10:22
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы

В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы.

Как передает Report, на мероприятии принимают участие Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

План действий представлен руководителем офиса Совета Европы в Баку Золтаном Херньесом.

В соответствии с этим планом, бюджет которого составляет 9,6 млн. евро, Совет Европы и Азербайджан договорились продолжать совместно продвигать реформы для улучшения применения прецедентного права и решений Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) на национальном уровне, совершенствования системы уголовного правосудия и обеспечения фундаментальных свобод, усиления защиты данных, содействия гендерному равенству и борьба с насилием в отношении женщин и насилием в семье, обеспечения социальных прав, дальнейшего повышения эффективности и прозрачности судебной системы, включая конституционное правосудие, активизировать борьбу с коррупцией и отмыванием денег, борьбу с киберпреступностью, способствовать охране окружающей среды.

Стороны также определили новые области для сотрудничества, а именно искусственный интеллект, борьба c незаконным оборотом наркотиков, борьба с торговлей людьми.

Также между сторонами обсуждалось сотрудничество по возможным конкретным постконфликтным вопросам.

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Версия на английском языке ФотоCouncil of Europe Action Plan for Azerbaijan 2022-2025 presented in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Şurasının Baş katibi Bakıda Azərbaycan üzrə yeni Fəaliyyət Planını təqdim edir

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