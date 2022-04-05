В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы

На мероприятии принимает участие Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы.

Как передает Report, на мероприятии принимают участие Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

План действий представлен руководителем офиса Совета Европы в Баку Золтаном Херньесом.

В соответствии с этим планом, бюджет которого составляет 9,6 млн. евро, Совет Европы и Азербайджан договорились продолжать совместно продвигать реформы для улучшения применения прецедентного права и решений Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) на национальном уровне, совершенствования системы уголовного правосудия и обеспечения фундаментальных свобод, усиления защиты данных, содействия гендерному равенству и борьба с насилием в отношении женщин и насилием в семье, обеспечения социальных прав, дальнейшего повышения эффективности и прозрачности судебной системы, включая конституционное правосудие, активизировать борьбу с коррупцией и отмыванием денег, борьбу с киберпреступностью, способствовать охране окружающей среды.

Стороны также определили новые области для сотрудничества, а именно искусственный интеллект, борьба c незаконным оборотом наркотиков, борьба с торговлей людьми.

Также между сторонами обсуждалось сотрудничество по возможным конкретным постконфликтным вопросам.