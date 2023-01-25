В Баку почтили память жертв Холокоста

25 января при совместной организации Азербайджанского университета языков и Бакинского международного центра мультикультурализма состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста.

25 января при совместной организации Азербайджанского университета языков и Бакинского международного центра мультикультурализма состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе центра.

Сперва минутой молчания была почтена память жертв Холокоста.

Выступивший затем ректор Азербайджанского университета языков академик Кямал Абдулла рассказал, что день почтения жертв Холокоста отмечается не только как день почтения памяти, но и как день единения людей, день подъема.

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Ряван Гасанов сказал, что центр ежегодно чтит память жертв Холокоста. Он подчеркнул, что Холокост – это не только трагедия одной нации, но и самое большое преступление, которое человек может совершить по отношению к человеку.

"Мы должны извлечь уроки из геноцида, дискриминации, депортации и сделать шаг к лучшему будущему. Евреи в нашей стране на протяжении веков жили в согласии с азербайджанским народом", - отметил Ряван Гасанов.

Посол Израиля в нашей стране Джордж Дик подчеркнул, что антисемитизм все также существует, и даже в более жестокой, более острой форме, чем прежде. К сожалению, хотя со времен изгнания евреев из стран проживания прошло 75 лет, антисемитизм все еще сохраняется.

Посол подчеркнул, что Азербайджан является страной, где все народы, в том числе и евреи, живут в условиях мира, без каких-либо проблем. По его словам, гуляя по улицам Баку, евреи чувствуют себя в большей безопасности, чем в самых известных европейских столицах.

Другие выступавшие отметили, что Холокост – это не просто кровавая страница истории, но и факт лишения человечества идентичности.

Во время Холокоста было уничтожено более 6 миллионов евреев, включая 1,5 миллиона детей. Было отмечено, что для человечества очень важно не забывать Холокост, а самое главное – донести историю Холокоста до будущих поколений.

До сведения присутствующих было доведено, что недавно по поручению президента Ильхама Алиева в Израиле было открыто посольство Азербайджана. Это важный вклад в дальнейшее улучшение израильско-азербайджанского сотрудничества.

Напомним, что, согласно соответствующей резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, 27 января ежегодно отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.