​В Баку отметили национальный день Марокко

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Баку прошел официальный прием по случаю 16-летия восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Марокко в Азербайджане Хасан Хами сказал, что за 16 лет со дня восхождения на трон короля Мухаммеда VI страна прошла путь развития и прогресса.

Дипломат сказал, что Марокко и Азербайджан разделают общие ценности, страны поддерживают друг друга в таких важных вопросах, как территориальная целостность: "Азербайджан поддерживает Марокко в вопросе южных провинций, Марокко же поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха".

В свою очередь, выступивший министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил от имени правительства страны марокканский народ с национальным праздником. Он отметил, что между странами существует много общностей, и пожелал Марокко развития и процветания.

Затем гости ознакомились с марокканской кухней и музыкой.