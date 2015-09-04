​В Баку отметили день независимости Узбекистана

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 24-летие независимости Узбекистана.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие представители узбекской диаспоры в Азербайджане, послы зарубежных стран, общественные деятели.

Выступивший на мероприятии посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев отметил важность этого события для его страны, а также рассказал о пройденном Узбекистаном пути со дня обретения независимости. По его словам, Узбекистан прошел путь развития, в котором экономика страны выросла на более чем 5 раз. "Сегодня Узбекистан является современным, динамичным государством. Во всех сферах проявляются результаты широкомасштабной работы, в том числе кардинальное преображение облика нашей страны", - сказал Ш.Файзиев.

Посол также подчеркнул, что развитие дружественных связей с Азербайджаном является стратегически важным направлением внешнеполитического вектора страны: "За последние годы мы стали свидетелями качественно нового этапа в развитии этого сотрудничества".

В свою очередь, выступивший на мероприятии заместитель премьер-министра Азербайджана Исмет Аббасов поздравил от имени правительства Азербайджана Узбекистан с днем независимости и пожелал стране процветания. Он отметил важность развития отношений между странами и поблагодарил Узбекистан за поддержку Азербайджана на международной арене в вопросе нагорно-карабахского конфликта.