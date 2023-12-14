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В Баку отметили День независимости Казахстана

В Баку отметили День независимости Казахстана В посольстве Казахстана в Азербайджане состоялась встреча, приуроченная ко Дню независимости Республики Казахстан.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 19:02
В Баку отметили День независимости Казахстана

В посольстве Казахстана в Азербайджане состоялась встреча, приуроченная ко Дню независимости Республики Казахстан.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие государственные деятели, официальные лица, депутаты парламента Азербайджана, послы иностранных государств и представители международных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства, эксперты ведущих аналитических центров, представители СМИ, казахстанцы, проживающие в Азербайджане.

В своем выступлении посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель остановился на основных достижениях за период независимости. Особое внимание дипломат уделил успешному сотрудничеству Казахстана с Азербайджаном в политической, экономической, транспортно-логистической, оборонной сферах. Он подчеркнул, что в настоящее время нашими странами реализуются такие крупные проекты регионального значения, как развитие транспортно-логистического потенциала Среднего коридора, транспортировка казахской нефти через Азербайджан, прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Кроме того, обсуждается возможность экспорта электроэнергии из Казахстана в Европу через Азербайджан.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов поздравил Казахстан с Днем независимости и подвел основные итоги двустороннего сотрудничества в 2023 году. Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров отметил успешность прошедших недавно в Баку Дней культуры Казахстана.

Присутствующие также поздравили с вступлением в должность недавно назначенного президента Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулову и поблагодарили предыдущего президента Гюнай Эфендиеву за проделанную работу.

В рамках мероприятия была организована тематическая фотовыставка, посвященная Казахстану. Гостям были предложены блюда казахской национальной кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qazaxıstanın Müstəqillik Günü qeyd edilib

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