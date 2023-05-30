В Баку отметили 75-летие независимости Израиля

В Баку состоялось празднование 75-летия независимости Израиля.

В Баку состоялось празднование 75-летия независимости Израиля.

Как передает Report, выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поблагодарил и поприветствовал всех гостей.

Представляя спикера парламента Сахибу Гафарову, он отметил ее роль в решении, ставшем важной вехой в отношении между двумя странами, - открытии посольства Азербайджана в Израиле.

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе выступления отметил, что отношения между двумя странами являются примером для многих: "Я хотел бы напомнить, что союз между нашими странами против агрессии, ненависти, экстремизма и фундаментализма, а также на благо мира, демократии и сосуществования не только на Ближнем Востоке и Евразии, но и во всем мире - может и должен служить образцом партнерства между государствами и между нациями".

Отметим, что в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами и 75-летия независимости Израиля израильской стороне был вручен сотканный по этому случаю ковер.